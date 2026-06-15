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ФІФА забрала в катарця історичний гол на Чемпіонату світу: він може втратити мільйони доларів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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ФІФА забрала в катарця історичний гол на Чемпіонату світу: він може втратити мільйони доларів
Буалем Хухі вважався автором голу, який приніс Катару перші в історії очки на Чемпіонатах світу
фото: Shutterstock

Організація за кілька годин після завершення матчу Катар – Швейцарія внесла зміни у протокол поєдинку 

ФІФА ухвалила резонансне рішення: гол, який приніс катарцям перше історичне очко на мундіалях, офіційно визнано автоголом швейцарського захисника Міро Мугайма. Про це повідомляє «Главком».

Драма на останніх хвилинах

Поєдинок проти Швейцарії складався для Катару вкрай важко: підопічні Мурата Якіна тотально домінували на полі, володіючи м'ячем майже 70% ігрового часу, завдавши 26 ударів по воротах та виконавши 10 кутових. Проте на п'ятій компенсованій хвилині Катар здійснив диво: після розіграшу стандарту м'яч затріпотів у сітці швейцарців, зафіксувавши сенсаційні 1:1.

Головним героєм нації миттєво став 35-річний досвідчений захисник Буалем Хухі. Саме його вказав у стартовому протоколі арбітр матчу, і саме його святкувала вся Азія. За інформацією преси, влада в Досі миттєво відреагувала на цей успіх, пообіцявши Хухі королівський бонус за історичний гол: 3 млн доларів готівкою та розкішний автомобіль вартістю понад 500 000 доларів.

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Чому ФІФА змінила рішення?

Спеціальна технічна комісія ФІФА детально переглянула відеоповтор епізоду через кілька годин після фінального свистка та дійшла невтішного для гравця висновку.

Як повідомляє видання Marca, після удару головою у виконанні Хухі м'яч не летів у площину воріт. Снаряд перехрестив лінію та опинився в сітці лише через нещасливий рикошет від швейцарського оборонця Міро Мугайма. За правилами ідентифікації голів ФІФА, такий випадок трактується як автогол.

Хоча Хухі, безумовно, залишається національним героєм для катарських уболівальників. Проте тепер катарські шейхи мають цілком офіційний юридичний привід не виплачувати обіцяні 3,5 млн доларів, адже формально автором голу він не є.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу арбітр скористався нововведенням від ФІФА

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Теги: Катар влада чемпіонат світу ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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