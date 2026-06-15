На Чемпіонаті світу 2026 вперше з 1954 року футболіст виявився старшим за тренера своєї команди

У грі Німеччини з Кюрасао відбулося повторення незвичайної ситуації, яка на Мундіалях востаннє була 72 роки тому

На Чемпіонатах світу вперше з 1954 року футболіст виявився старшим за тренера своєї команди. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Німеччини виграла у Кюрасао з рахунком 7:1 у матчі групового етапу світової першості.

У цій зустрічі головним тренером Бундестім був Юліан Нагельсман 1987 року народження, а на поле вийшов воротар Мануель Нойєр, який народився у 1986-му.

Отже, футболіст виявився старшим за тренера своєї команди на Мундіалі вперше з 1954 року. 72 роки подібна ситуація склалася у матчі Чехословаччина – Уругвай, коли Ярослав Цейп (1924 року народження) випустив на поле Карела Рейманна (1921 року народження).

Як повідомлялося, Німеччини виграла у Кюрасао з рахунком 7:1.

Німеччина розпочала матч швидким голом. На 6 хвилині гри Нмеча забив після передачі Вірца. Однак, Кюрасао несподівано забив гол у відповідь. Комененсія спіймав відскок і став автором історичного м'яча. Цей гол став першим в історії для Кюрасао на Мундіалях.

Вже після цього Німеччина взяла хід гри в свої руки. Бундестім створила низку небезпечних моментів та змогла забити ще шість голів.

Відзначилися Шлоттербек, двічі Гаверц (один гол – з пенальті), Мусіала, Браун та Ундав.

Отже, сенсації не сталося – гра завершилася розгромною перемогою Німеччини з рахунком 7:1.

До слова, раніше Кот-д'Івуар вирвав перемогу над збірною Еквадору під завісу поєдинку. Долю зустрічі вирішив один м'яч. Гол оформив півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Діалло.

Нагадаємо, напередодні національна команда Японії врятувала нічию зі збірною Нідерландів на останніх хвилинах. У складі помаранчевих забили оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Від японців відповіли хавбеки Накамура та Камада.