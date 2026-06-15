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Середняк Формули-1 отримав додаткові очки після зміни протоколу Гран-прі Каталонії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Середняк Формули-1 отримав додаткові очки після зміни протоколу Гран-прі Каталонії
Ліам Лоусон і Арвід Ліндблад скористалися ситуацією
фото: Red Bull Content Pool

Після фінішу етапу дирекція гонки відкоригувала результати

Пілот стайні «Альпін» Франко Колапінто втратив восьме місце за підсумками Гран-прі Каталонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІА.

Аргентинцю українського походження виписали штраф на 10 секунд. Під час гран-прі Колапінто проігнорував жовті прапори маршалів. Він не знизив швидкість у небезпечній зоні траси.

Як наслідок, аргентинський гонщик опустився у фінальному протоколі на 10-те місце та замість чотирьох очок отримав лише один пункт. Натомість вгору пішли два пілоти «Рейсінг Буллз». Новозеландець Ліам Лоусон став восьмим, а британський гонщик Арвід Ліндблад – дев'ятим.

Переможцем Гран-прі Каталонії став Льюїс Гемілтон. Легендарний британець оформив першу перемогу після переходу до «Феррарі» перед сезоном-2025. Компанію ветерану на подіумі склали співвітчизники Джордж Расселл («Мерседес») і Ландо Норріс із «Макларена».

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Каталонії

Лідером загального заліку залишився Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». Хоч він і не фінішував у Барселоні, та серйозно випереджає конкурентів. Італієць набрав 156 очок.

Другим іде Гемілтон, в активі якого 115 пунктів. У трійці лідерів також залишається Расселл (106 балів). «Мерседес» також випереджає «Феррарі» нагорі Кубка конструкторів – 262 очки проти 190 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме двотижневу паузу. Наступним стане Гран-прі Австрії. Етап запланований на 26-28 червня.

Цей гран-прі відбудеться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація і гонка. Торік на трасі в Шпільберзі переміг Норріс.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Формула-1 Гран-прі

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