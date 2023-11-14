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Усик та Ф'юрі визначилися з датою поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Усик та Ф'юрі визначилися з датою поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу
Усик та Ф'юрі вже підписали контракт на поєдинок
фото з відкритих джерел

Українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року. Про це повідомляє International Boxing News. 

За даними видання, Усик та Ф'юрі вже підписали контракт на поєдинок. Українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Очікується, що цього тижня про бій буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.

Як повідомляли раніше, Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги Ф'юрі на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.

Зазначимо, у вересні українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Теги: Саудівська Аравія спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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