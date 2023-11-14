Усик та Ф'юрі визначилися з датою поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Усик та Ф'юрі вже підписали контракт на поєдинок

Українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року. Про це повідомляє International Boxing News.

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За даними видання, Усик та Ф'юрі вже підписали контракт на поєдинок. Українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Очікується, що цього тижня про бій буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.

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Як повідомляли раніше, Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги Ф'юрі на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.

Зазначимо, у вересні українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.