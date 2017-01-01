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    Україні вперше в історії довірили проведення чемпіонату Європи з бейсболу

    У липні турнір прийме у себе Кропивницький
    Днями Європейська конфедерація бейсболу (CEB - Confederation of European Baseball) обрала Україну країною-організатором одного з двох пулів чемпіонату Європи серед національних збірних Групи С. Про це йдеться у повідомленні спільноти «Бейсбол Софтбол в Україні» у Facebook. Турнір запланований на 23-29 липня 2018 року. Місце проведення
    • 24 Листопада, 08:49
    • Розсилка

    У липні турнір прийме у себе Кропивницький

    Днями Європейська конфедерація бейсболу (CEB - Confederation of European Baseball) обрала Україну країною-організатором одного з двох пулів чемпіонату Європи серед національних збірних Групи С.

    Про це йдеться у повідомленні спільноти «Бейсбол Софтбол в Україні» у Facebook.

    Турнір запланований на 23-29 липня 2018 року. Місце проведення – бейсбольний стадіон міста Кропивницького.

    Суперники збірної України за вихід в групу В (таке право отримає збірна-переможець кожного з двох пулів) будуть визначені додатково після жеребкування.

    Очевидно, суперниками стануть команди, що грали у групі С на попередньому чемпіонаті Європи цієї категорії у 2016 році.

    Зокрема, Румунія, Естонія, Угорщина, Грузія, Словенія, Норвегія, Фінляндія. Інша країна-організатор другого пулу групи С – Ірландія.

    спорт Кропивницький
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