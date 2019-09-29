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    Українізований бразилець хоче залишити «Шахтар»

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    Марлос - Українізований бразилець хоче залишити «Шахтар»
    Марлос
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    Півзахисник бажає працювати з колишнім тренером «ріників» Паулу Фонсекою

    Натуралізований бразильський півзахисник «Шахтаря» та збірної України Марлос хоче залишити донецьку команду. Футболіст бажає продовжити співпрацю з колишнім тренером «гірників» Паулу Фонссекою, інформує Calciomercato.

    Нагадаємо, Фонсека після трьох років роботи в «Шахтарі» залишив команду й очолив італійську «Рому».

    Марлос поточного сезону зіграв уже 11 матчів за «Шахтар», забив 6 м’ячів та віддав 2 передачі.

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    Його трансферна вартість оцінюється в 11 мільйонів євро. Угода з «гірниками» розрахована до 2021 року.  

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