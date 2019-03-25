Українська сноубордистка завершила сезон вражаючим батлом з олімпійською чемпіонкою (відео)



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Аннамарі Данча зробила впродовж двох років суттєвий прорив Фото з соцмереж

Аннамарі Данча створила гостру конкуренцію чинній олімпійській чемпіонці Естер Ледецкі

Віце-чемпіонка світу 2019 року зі сноубордингу Аннамарі Данча з України завершила найуспішніший у своїй кар’єрі сезон-2018/2019.

На заключному для майстринь гігантського паралельного слалому етапі Кубка світу в німецькому Вінтенберзі Аннамарі в 1/8 фіналу зійшлася з легендарною чешкою Естер Ледецкою, яка торік виграла Олімпійські їгри і в сноубордингу, і в гірських лижах.

«Весь сезон мріяла проїхати з Естер, - пише Данча у себе в «Фейсбуку» - Правда, у великому фіналі, а не як по факту, у 16-ці, виправляючи помилки першої спроби кваліфікації.

Різниця у 0,02 секунди для мене програш чи виграш? Я налаштована була виграти. Звичайно, я не пройшла у наступне коло, але, те як їхала, наскільки стійко тримала темп та швидкість, вважаю для себе показником хорошого рівня та збігом обставин не в мою користь. Але я щаслива та з нетерпінням чекаю наступного сезону, до якого ще треба попрацювати, головне, що знаємо над чим та як».

«За два роки ми зробили колосальний крок вперед, - підсумувала Аннамарі сезон-2018/2019 загалом. - За різних обставин та на щастя розігрітись та підійти грамотно все-таки вдалося конкретно до найнайголовнішого змагання - чемпіонату світу, де я посіла шосте та друге місця, після чого ще одне сьоме місце на Кубку світу. На кінчення – 16-та, пропустивши п’ять етапів Кубка світу з 11-ти. Великі сподівання на наступний сезон, найперше, сподівання фінансові, щоб все ж була можливість підготуватися як «білі люди». А тепер час зайнятися сім'єю, відпочинком та відновленням».