Українка Чернишова зробила переможний дубль на тенісному турнірі у Туреччині

Марина виграла і парний титул, і одиночний

Українська тенісистка Марина Чернишова стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 000 $ в Анталії (Туреччина). У фіналі 18-річна харків'янка, «посіяна» під четвертим номером, за дві години 27 хвилин переграла другу ракетку турніру болгарську тенісистку Дію Євтімову – 3:6, 7:5, 6:0. Це – третій одиночний титул ITF