Українка Чернишова зробила переможний дубль на тенісному турнірі у Туреччині
- Вчора, 19:42
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Марина виграла і парний титул, і одиночний
Українська тенісистка Марина Чернишова стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 000 $ в Анталії (Туреччина).
У фіналі 18-річна харків'янка, «посіяна» під четвертим номером, за дві години 27 хвилин переграла другу ракетку турніру болгарську тенісистку Дію Євтімову – 3:6, 7:5, 6:0.
Це – третій одиночний титул ITF для Марини у професійній кар'єрі та нинішньому сезоні.
Раніше їй підкорилися турніри у Шимкенті й Івано-Франківську.
Українська тенісистка також завоювала свій четвертий парний титул ITF у кар'єрі, передає sapronov-tennis.org.
У фіналі 15-тисячника в Антальї українсько-білоруський дует Чернишова / Піроженко, «посіяний» під другим номером, обіграв лідерів «посіву» болгарсько-угорську пару Євтімова / Яні – 6:4, 6:1.
Не ожидала, но выиграла и одиночку и пару. Очень рада и благодарна своим родителям, что поддержали в довольно сложное для меня время Так же хочу поблагодарить @evgeniy_akhmadeev что не кинул меня и тренировал по ночам Иногда сложно поверить, что переменны приведут к лучшему, но в основном так оно и есть. Поэтому не перестаю себе говорить, " все, что не делается, все делается к лучшему". Спасибо всем кто был со мной эти 3 недели в Харькове, помогал подготовиться к турнирам. Мы справились с задачей на отлично