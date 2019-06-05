Українка Геращенко виграла легкоатлетичні змагання в Ризі



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Ірина Геращенко Фейсбук

Наша спортсменка стала найкращою в стрибках в висоту

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала переможцем Кубка Риги, який відбувся напередодні в столиці Латвії. Вона стала найкращою в стрибках в висоту. Результат українки – 1,90 метра, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Другим у бігу на 800 метрів став наш співвітчизник Юрій Кіщенко. Його результат – 1.50,59 хв.

Яна Качур виступала на двох дистанціях. На 100-метрівці вона фінішувала четвертою (11,85 с), а от на 200-метрівці ввійшла до призової трійки, посівши друге місце – 23,48 с.

Тетяна Мельник з часом 52,76 с була третьою з бігу на 400 метрів.

Олександр Соколов став п’ятим з бігу на 100 метрів серед чоловіків (10,72 с). Така ж сходинка у Кристини Гришутиної зі стрибків у довжину (6,21 м).

Ганна Гацько-Федусова цього разу стала восьмою з метання списа (50,45 м).