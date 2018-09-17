Українка Герасим'юк стала призеркою змагань зі стрибків з трампліна у Румунії



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Фото ФЛСУ

Віталіна зайняла друге місце

У румунському місті Ришнов завершилися фінальні змагання у третій лізі стрибків з трампліна – Кубку FIS, які тривали 14-16 вересня.

Українську команду представили стрибуни з трампліна Андрій Васкул, Євген Марусяк, Іван Зеленчук, а також дівчата Віталіна Герасим’юк і Тетяна Пилипчук.

У змаганнях узяли участь також українські двоборці Віктор Пасічник, Віталій Гребенюк, Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук, які із 4 по 17 вересня перебували на останньому у цьому сезоні навчально-тренувальному зборі у Ришнові.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

У перший змагальний день, 14 вересня, у дисципліні HS71 Віталіна Герасим'юк завоювала срібло, поступившись першістю тільки італійці Аніці Сіфф.

Тетяна Пилипчук стала 18-ою. Серед хлопців Олександр Шумбарець дострибнув до 13-ої позиції, а Віталій Гребенюк – до 15-ої.

У другий змагальний день у дисципліні HS97 Віталіна Герасим'юк посіла 17-те місце.

У завершальний день змагань, 16 вересня, у дисципліні HS97 Герасим'юк знову фінішувала 17-ою.