Українка Калініна вийшла у фінал тенісного турніру в США

Ангеліна перервала переможну серію 22-річної американки

Ангеліна Калініна вийшла у фінал 80-тисячника в Сполучених Штатах. У півфінальному матчі Boyd Tinsley Clay Court Classic 21-річна новокаховчанка, що отримала п'ятий номер посіву, виявилася сильнішою за третю ракетку турніру Тейлор Таунсенд з США: 6:3, 7:6(5). Українка вперше зіграє у фіналі такого великого турніру. Зазначимо, що в другому сеті



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Ангеліна Калініна. Фото: btu.org.ua

Ангеліна перервала переможну серію 22-річної американки

Ангеліна Калініна вийшла у фінал 80-тисячника в Сполучених Штатах.

У півфінальному матчі Boyd Tinsley Clay Court Classic 21-річна новокаховчанка, що отримала п'ятий номер посіву, виявилася сильнішою за третю ракетку турніру Тейлор Таунсенд з США: 6:3, 7:6(5). Українка вперше зіграє у фіналі такого великого турніру.

Зазначимо, що в другому сеті Калініна впевнено вела з рахунком 4:0 з двома брейками, але поступово втратила свою перевагу, дозволивши суперниці зрівняти рахунок, але на тай-брейку довела матч до перемоги.

Ангеліна перервала переможну серію 22-річної американки, яка становила вісім матчів. Минулого тижня Таунсенд виграла турнір з аналогічним призовим фондом в Дотані.

У вирішальному матчі Калініна зустрінеться з четвертою сіяною колумбійкою Маріаною Дуке-Маріньо, яка зуміла обіграти американку Дженніфер Брейді, посіяну під другим номером. Це буде другий поспіль фінал для неї на американських турнірах - саме Дуке-Маріньо поступилася Таунсенд в фінальному матчі в Дотані.

Джерело: btu.org.ua