Українка Калініна вийшла у фінал тенісного турніру в США
- Вчора, 10:58
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Ангеліна перервала переможну серію 22-річної американки
Ангеліна Калініна вийшла у фінал 80-тисячника в Сполучених Штатах.
У півфінальному матчі Boyd Tinsley Clay Court Classic 21-річна новокаховчанка, що отримала п'ятий номер посіву, виявилася сильнішою за третю ракетку турніру Тейлор Таунсенд з США: 6:3, 7:6(5). Українка вперше зіграє у фіналі такого великого турніру.
Зазначимо, що в другому сеті Калініна впевнено вела з рахунком 4:0 з двома брейками, але поступово втратила свою перевагу, дозволивши суперниці зрівняти рахунок, але на тай-брейку довела матч до перемоги.
Ангеліна перервала переможну серію 22-річної американки, яка становила вісім матчів. Минулого тижня Таунсенд виграла турнір з аналогічним призовим фондом в Дотані.
У вирішальному матчі Калініна зустрінеться з четвертою сіяною колумбійкою Маріаною Дуке-Маріньо, яка зуміла обіграти американку Дженніфер Брейді, посіяну під другим номером. Це буде другий поспіль фінал для неї на американських турнірах - саме Дуке-Маріньо поступилася Таунсенд в фінальному матчі в Дотані.
Джерело: btu.org.ua