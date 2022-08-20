Українка Кіченок виграла дві гри за день і вийшла у фінал престижного турніру

Кіченок та Остапенко вперше у парі будуть боротися за титул на турнірі WTA 1000

В 1/2 фіналу Кіченок і Остапенко перемогли першу сіяну пару

Українка Людмила Кіченок та латвійка Єлена Остапенко цієї ночі виграли відразу дві гри та вийшли до фіналу тенісного турніру WTA 1000 в Цинциннаті (США).

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, в 1/4 фіналу Людмила та Єлена здолали пару Анна Даниліна/Беатріс Аддад Майя: 6-3, 3-6 10-8.

В 1/2 фіналу дівчата перемогли першу сіяну пару Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс: 4-6, 7-6(5), 10-5.

У фіналі у матчі за титул Кіченок та Остапенко зіграють проти американсько-австралійської пари Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес.

Кіченок та Остапенко проведуть четвертий фінал цього сезону та вперше разом будуть боротися за титул на турнірі WTA 1000.

У 2022 році дівчата виграли змагання у Бірмінгемі та стали фіналістками у Дубаї та Істборні.