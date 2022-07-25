Марченко переміг російського тенісиста та відмовився тиснути йому руку (відео)
Український тенісист у трьох сетах обіграв росіянина Кузнєцова
Український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина Андрєя Кузнєцова в 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія). Матч тривав 2 години та 15 хвилин та закінчився з рахунком 6-7(4), 6-1, 6-3.
Варто зазначити, що після гри Ілля не пішов дякувати російському тенісисту за гру і одразу після рукостискання із суддею вирушив до своїх речей.
Далі українець зіграє з переможцем пари Алтуг Челікбелік (Туреччина) – Бенджамін Лок (Зімбабве).
Нагадаємо, що у більшості видів спорту росіян відсторонено від всіх змагань.
Нагадаємо, Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу.