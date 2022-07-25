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  4. Марченко переміг російського тенісиста та відмовився тиснути йому руку (відео)
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    Новини

    Марченко переміг російського тенісиста та відмовився тиснути йому руку (відео)

    Ілля Марченко не потиснув руку росіянину після перемоги над ним - Марченко переміг російського тенісиста та відмовився тиснути йому руку (відео)
    Ілля Марченко не потиснув руку росіянину після перемоги над ним
    фото: Instagram Іллі Марченка

    Український тенісист у трьох сетах обіграв росіянина Кузнєцова

    Український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина Андрєя Кузнєцова в 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія). Матч тривав 2 години та 15 хвилин та закінчився з рахунком 6-7(4), 6-1, 6-3.

    Варто зазначити, що після гри Ілля не пішов дякувати російському тенісисту за гру і одразу після рукостискання із суддею вирушив до своїх речей.

    Далі українець зіграє з переможцем пари Алтуг Челікбелік (Туреччина) – Бенджамін Лок (Зімбабве).

    Нагадаємо, що у більшості видів спорту росіян відсторонено від всіх змагань.

    Нагадаємо, Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу.

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    Теги: росія окупанти спорт теніс війна Ілля Марченко Україна окупація #stoprussia
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    Марченко переміг російського тенісиста та відмовився тиснути йому руку (відео)