Марченко переміг російського тенісиста та відмовився тиснути йому руку (відео)

Ілля Марченко не потиснув руку росіянину після перемоги над ним

Український тенісист у трьох сетах обіграв росіянина Кузнєцова

Український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина Андрєя Кузнєцова в 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія). Матч тривав 2 години та 15 хвилин та закінчився з рахунком 6-7(4), 6-1, 6-3.

Варто зазначити, що після гри Ілля не пішов дякувати російському тенісисту за гру і одразу після рукостискання із суддею вирушив до своїх речей.

Далі українець зіграє з переможцем пари Алтуг Челікбелік (Туреччина) – Бенджамін Лок (Зімбабве).

Нагадаємо, що у більшості видів спорту росіян відсторонено від всіх змагань.

Нагадаємо, Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу.