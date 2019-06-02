Українка Кіченок вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Людмила Кіченок
ТПУ
Разом з латвійкою Оленою Остапенко Людмила здолала суперниць з Чехії і Тайваню
Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогла в третьому колі парного розряду відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500) дует Барбора Стрицова (Чехія) / Се Шувей (Тайвань) – 7:5, 6:1.
Суперники українсько-латвійської пари в чвертьфіналі визначаться в боротьбі пар Мертенс (Бельгія)/Сабалєнка (Білорусь) – Кравчик (США)/Пегула (США).
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