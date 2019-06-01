Світоліна прокоментувала свій виліт з Roland Garros



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Тейповане коліно заважає Еліні Світоліній розкрити свій потенціал сповна Instagram Еліни Світоліної

Українка занепокоєна станом свого здоров'я

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №9) поділилася враженнями від програного матчу 1/8 фіналу Roland Garros іспанській тенісистці Ґарбіньє Муґурусі та поділилася планами на подальші виступи в сезоні.

«Перші години після того, як ти вибуваєш з турніру Grand Slam - не найкращий час, щоб приймати поспішні рішення, - каже Еліна. - Але я справлялася з травмою коліна досить довго і в матчі з Ґарбіньє відчуття були ті ж самі. Можливо, мені потрібно зробити ще один знімок на наступному тижні і зрозуміти, які у мене найкращі варіанти перед трав'яним сезоном. З огляду на те, як почуваюся зараз, думаю, у мене буде достатньо часу, щоб відновитися перед Wimbledon. Добре, що в матчі з Муґурусою мій стан не погіршився.

Важко сказати, чи є Ґарбіньє тепер фавориткою на перемогу на Roland Garros, але вона однозначно може тут добре грати. Як ми знаємо, три роки тому вона тут виграла титул. Це не був приголомшливий матч, але вона скористалася своїми шансами і добре подавала тоді, коли повинна була подавати. Я допустила занадто багато помилок і прийняла занадто багато неправильних рішень. Зазвичай моя гра полягає в тому, щоб повертати м'яч на половину корту суперника і не допускати багато помилок, зазвичай це я диктую розіграш. Але я була трохи розсіяною на корті.

Важко сказати, чи є втрата п'яти геймів на своїй подачі наслідком великої паузи між матчами. Муґуруса приймала добре і не зосереджувалася на мені. Тепер мені потрібно все проаналізувати, подивитися, що я робила неправильно і рухатися далі. Немає часу сумувати, я повинна бути готова до наступного турніру. Я повинна залишатися стійкою, адже вміння справлятися з такими моментами - велика складова тенісу.

Як у гравця топ-10, у мене є перевага - тренуватися на кортах Wimbledon раніше більшості інших тенісисток. Тому оціню свій стан здоров'я. Думаю, я можу вчасно почати грати на траві.

На даний момент у мене в розкладі Бірмінґем і Істборн, але все буде залежати від мого здоров'я. Я жила в Лондоні і у мене все ще є там квартира, так що я з задоволенням туди повернуся. Люблю це місто і саме там буду готуватися до трав'яного сезону. До речі, я почала пити чай по-англійськи: з молоком. В Україні ми не п'ємо чай з молоком, у нас є тільки зелений чай. Так щоце - найбільш британська річ, якої я навчилася».

Цьогодрічний Вімблдонський турнір стартує 1 липня.

Джерело: Великий теніс України