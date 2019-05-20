Дві юних українських тенісистки пробилися в друге коло турніру в Страсбурі



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Марта Костюк здобула у Страсбурі вже третю перемогу Великий теніс України

Марта Костюк виграла у Франції вже третій матч

Дві українських тенісистки вийшли в 1/8 фіналу турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

У першому колі основної сітки турніру 42-га ракетка світу одеситка Даяна Ястремська перемогла Полін Парментьє із Франції (WTA №65) - 6:2, 6:4. Нагадаємо, що француженка на недавньому турнірі в мадриді здолала найсильнішу українську тенісистку Еліну Світоліну.

Ястремська перемогла парментьє вдруге в кар'єрі. На корті дівчата провели годину і 20 хвилин. У другому сеті українка вела 4:1, француженці вдалося зрівняти рахунок, а в затяжному десятому геймі Даяна реалізувала свій третій матч-бол. У другому раунді Ястремська зустрінеться з австралійкою Самантою Стосур (WTA №94). Цьогоріч на мейджорі в Мельбурні українка святкувала перемогу в їх першому очному поєдинку.

Трохи згодом свою перемогу здобула 16-річна киянка Марта Костюк (WTA №264). Марта після вдалого проходу кваліфікації впевнено подолала бар’єр першого кола основної сітки. В 1/16 фіналу українка в двох партіях взяла гору над 24-річною бельгійкою Марі Бенуа (WTA №266) – 6:4, 6:1. У першому сеті суперниці п’ять разів обмінювалися подачами (Марта втратила дві свої, натомість забрала три чужі), а в другому Костюк мала матч-боли вже в шостому геймі на подачі Марі, однак завершила двобій в сьомому на власній.

Матч тривав голину і 22 хвилини.

Костюк вийшла у друге коло основної сітки турніру із серії International вруге у кар'єрі. Перший такий випадок трапився торік у Штутґарті (там наша тенісистка перемогла обіграла Антонію Льоттнер). Цьогоріч Марта не зуміла пройти кваліфікацію в Брісбені, а на турнірі в Мадриді після успішного відбору програла в першому раунді чешці Крістіні Плішковій.

Наступною суперницею нашої тенісистки стане китаянка Чжен Сайсай (WTA №45), посіяна під сьомим номером.