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    Українка Козлова дала бій, але поступилася десятій ракетці світу на турнірі в Чарльстоні

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    Катерина Козлова з урахуванням кваліфікації виграла в Чарльстоні три з чотирьох проведених матчів - Українка Козлова дала бій, але поступилася десятій ракетці світу на турнірі в Чарльстоні
    Катерина Козлова з урахуванням кваліфікації виграла в Чарльстоні три з чотирьох проведених матчів
    WTAtennis

    Наша тенісистка навіть виграла в Аріни Соболенко перший сет

    99-та ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру з серії Premier в американському Чарльстоні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $823 000).

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    У другому колі Катерина поступилася десятій тенісистці світу Аріні Соболенко з Білорусі - 6:3, 3:6, 3:6.

    Матч тривав дві години. Козлова впевнено виграла перший сет, вела 2:0 у другому, але потім у грі трапився злам. Повернутися до боротьби українці вдалося лише за рахунку 1:5 у вирішальному сеті. Однак відігравши два гейми, Катерина все ж поступилася.

    В 1/8 фіналу Соболенко зустрінеться з чинною олімпійською чемпіонкою в одиночному розряді Монікою Пуїґ з Пуерто-Ріко.

     Читайте також: Українка Козлова перемогла чешку Плішкову і вийшла в друге коло турніру в Чарльстоні
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