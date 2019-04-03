Українка Козлова дала бій, але поступилася десятій ракетці світу на турнірі в Чарльстоні



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Катерина Козлова з урахуванням кваліфікації виграла в Чарльстоні три з чотирьох проведених матчів WTAtennis

Наша тенісистка навіть виграла в Аріни Соболенко перший сет

99-та ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру з серії Premier в американському Чарльстоні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $823 000).

У другому колі Катерина поступилася десятій тенісистці світу Аріні Соболенко з Білорусі - 6:3, 3:6, 3:6.

Матч тривав дві години. Козлова впевнено виграла перший сет, вела 2:0 у другому, але потім у грі трапився злам. Повернутися до боротьби українці вдалося лише за рахунку 1:5 у вирішальному сеті. Однак відігравши два гейми, Катерина все ж поступилася.

В 1/8 фіналу Соболенко зустрінеться з чинною олімпійською чемпіонкою в одиночному розряді Монікою Пуїґ з Пуерто-Ріко.

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