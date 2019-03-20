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    Українка Козлова не змогла пробитися в основну сітку турніру в Маямі

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    Катерина Козлова вочевидь трохи втомилася - Українка Козлова не змогла пробитися в основну сітку турніру в Маямі
    Катерина Козлова вочевидь трохи втомилася
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    Подолати кваліфікації другого поспіль «Прем'єру» Катерина не змогла

    101-ша ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла пробитися в основну сітку турніру з серії «Прем'єр» у Маямі (США).

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    У фіналі кваліфікації наша тенісистка програла румунці Моніці Нікулеску (WTA №138) - 2:6, 4:6.

    Попри мінімальну кількість сетів і той факт, що Козлова відібрала у суперниці тільки шість геймів, матч був доволі напруженим, про що свідчить загальна його тривалість - година і 34 хвилини. 

    Таким чином, в основній сітці турніру в Маямі виступить три українки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська.

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