Українка Козлова не змогла пробитися в основну сітку турніру в Маямі



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Катерина Козлова вочевидь трохи втомилася Телеграф

Подолати кваліфікації другого поспіль «Прем'єру» Катерина не змогла

101-ша ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла пробитися в основну сітку турніру з серії «Прем'єр» у Маямі (США).

У фіналі кваліфікації наша тенісистка програла румунці Моніці Нікулеску (WTA №138) - 2:6, 4:6.

Попри мінімальну кількість сетів і той факт, що Козлова відібрала у суперниці тільки шість геймів, матч був доволі напруженим, про що свідчить загальна його тривалість - година і 34 хвилини.

Таким чином, в основній сітці турніру в Маямі виступить три українки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська.