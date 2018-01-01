Українка Козлова пробилася до фіналу тенісного турніру в Тайвані

Раніше Катерина Козлова двічі грала у півфіналах в WTA-турі

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до фіналу турніру WTA International Taiwan Open в Тайвані. 1 годину і 20 хвилин провели на корті учасниці першого півфіналу на Taiwan Open. Сім геймів на подачі німкені зуміла виграти наша тенісистка, при цьому сама Козлова програла п'ять своїх геймів. Раніше Катерина Козлова двічі грала у півфіналах



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Катерина Козлова. Фото: WTA

Раніше Катерина Козлова двічі грала у півфіналах в WTA-турі

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до фіналу турніру WTA International Taiwan Open в Тайвані.

1 годину і 20 хвилин провели на корті учасниці першого півфіналу на Taiwan Open. Сім геймів на подачі німкені зуміла виграти наша тенісистка, при цьому сама Козлова програла п'ять своїх геймів.

Раніше Катерина Козлова двічі грала у півфіналах в WTA-турі: в 2016 році в Стамбулі і Ташкенті. У минулому сезоні українка взяла титул категорії WTA 125k в Даляні, обігравши в фіналі Віру Звонарьову.

Вихід в титульний матч на Taiwan Open дозволить Козловій вперше в кар'єрі піднятися в топ-65 світового рейтингу. Перемога в фіналі забезпечить Катерині місце в топ-55.

За другу путівку у вирішальний поєдинок змагань посперечаються Бабош Тімеа (Угорщина) і Ван Яфан (Китай).

Нагадаємо, в минулому році чемпіонкою змагань в Тайвані стала Еліна Світоліна.

Taiwan Open – 2018 з тенісу

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань

Призовий фонд: $226,750

Півфінал

Катерина Козлова (Україна) - Сабін Лісіцкі (Німеччина, SR) 7-5, 6-4

Джерело: btu.org.ua