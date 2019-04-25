Українка Козлова програла, але підніметься в рейтингу на сім позицій



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Катерина Козлова продовжує стрімко прогресувати в рейтингу WTA Eurosport

Більше наших співвітчизниць у Стамбулі не залишилося

91-ша ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла 25 квітня вийти до чвертьфіналу турніру із серії International у турецькому Стамбулі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

Наша тенісистка у другому колі поступилася француженці сербського походження Крістіні Младеновіч (WTA №66) - 1:6, 2:6.

Зустріч тривала годину 12 хвилин.

Нагадаємо, у першому колі Младеновіч обіграла 18-річну одеситку Даяну Ястремську - 6:3, 6:4. Тепер у поєдинку за півфінал вона зустрінеться з хорваткою Петрою Мартіч (WTA №40).

Щодо Козлової, то вона завдяки виходу в друге коло Стамбула підніметься в рейтингу відразу на сім позицій і стане з понеділка 84-ю.

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