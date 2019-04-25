  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Козлова програла, але підніметься в рейтингу на сім позицій

    • Розсилка
    Катерина Козлова продовжує стрімко прогресувати в рейтингу WTA - Українка Козлова програла, але підніметься в рейтингу на сім позицій
    Катерина Козлова продовжує стрімко прогресувати в рейтингу WTA
    Eurosport

    Більше наших співвітчизниць у Стамбулі не залишилося

    91-ша ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла 25 квітня вийти до чвертьфіналу турніру із серії International у турецькому Стамбулі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

    Наша тенісистка у другому колі поступилася француженці сербського походження  Крістіні Младеновіч (WTA №66) - 1:6, 2:6.

    Зустріч тривала годину 12 хвилин.

    Нагадаємо, у першому колі Младеновіч обіграла 18-річну одеситку Даяну Ястремську -  6:3, 6:4. Тепер у поєдинку за півфінал вона зустрінеться з хорваткою Петрою Мартіч (WTA №40).

    Щодо Козлової, то вона завдяки виходу в друге коло Стамбула підніметься в рейтингу відразу на сім позицій і стане з понеділка 84-ю.

     Читайте також: Українка Катерина Козлова у пів ноги переграла суперницю з Росії
    Читайте також
    теніс Катерина Козлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ