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    Українка Козлова розбила росіянку на старті тенісного турніру в Австрії

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    Катерина Козлова - Українка Козлова розбила росіянку на старті тенісного турніру в Австрії
    Катерина Козлова
    ВТУ

    Наша тенісистка в надважкій боротьбі здолала Анну Блінкову

    Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла росіянку Анну Блінкову на старті турніру в австрійському Лінці.

    Рахунок поєдинку – 6:1, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5). Боротьба тривала 2 години й 57 хвилин. Раніше суперниці не зустрічалися.

    У другому раунді Козлова зіграє з переможницею пари Стефані Фьогель (Швейцарія) – Марія Саккарі (Греція).

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