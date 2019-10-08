Українка Козлова розбила росіянку на старті тенісного турніру в Австрії
Катерина Козлова
ВТУ
Наша тенісистка в надважкій боротьбі здолала Анну Блінкову
Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла росіянку Анну Блінкову на старті турніру в австрійському Лінці.
Рахунок поєдинку – 6:1, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5). Боротьба тривала 2 години й 57 хвилин. Раніше суперниці не зустрічалися.
У другому раунді Козлова зіграє з переможницею пари Стефані Фьогель (Швейцарія) – Марія Саккарі (Греція).
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