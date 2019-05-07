Українка Козлова створила сенсацію - обіграла п'яту ракетку світу Плішкову



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Катерина Козлова потішила і себе, і Еліну Світоліну Великий теніс України

Наша тенісистка вийшла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді

84-та на даний момент ракетка світу Катерина Козлова з України вийшла у третє коло турніру із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).

В 1/16 фіналу Катерина сенсаційно перемогла п'яту тенісистку планети Кароліну Плішкову - 7:5, 2:6, 6:4.

Матч тривав дві години.

В 1/8 фіналу Козлова зустрінеться з 18-ю ракеткою світу Беліндою Бенчіч зі Швейцарії. яка сьогодні здолала у трьох сетах росіянку Свєтлану Кузнєцову (WTA №101). Раніше майбутні суперниці між собою не грали.

Додамо, що цією перемогою Козлова ще й зробила послугу своїй землячці Еліні Світоліній, яка у Мадриді поступилася в першому колі француженці Полін Парментьє. Після нинішньої поразки Плішкова не зможе випередити Еліну в рейтингу.

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