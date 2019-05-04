Українська тенісистка Козлова впевнено вийшла в основу турніру в Мадриді
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Розсилка
наразі катерина Козлова посідає в рейтингу WTA 84-те місце
Великий теніс України
Для перемоги над суперницею з Іспанії Катерині знадобилося майже півтори години
84-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася в основну сітку турніру із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).
У фіналі кваліфікації Катерина впевнено розібралася з Альоною Большовою-Задойновою з Іспанії (WTA №140) - 6:3, 6:3.
Матч тривав годину і 20 хвилин.
Також у фіналі кваліфікації мадридського «Прем'єру» грає 16-річна киянка Марта Костюк. Свій матч проти румунки Ірини Марії Бари вона проводить у ці хвилини.