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    Українська тенісистка Козлова впевнено вийшла в основу турніру в Мадриді

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    наразі катерина Козлова посідає в рейтингу WTA 84-те місце - Українська тенісистка Козлова впевнено вийшла в основу турніру в Мадриді
    наразі катерина Козлова посідає в рейтингу WTA 84-те місце
    Великий теніс України

    Для перемоги над суперницею з Іспанії Катерині знадобилося майже півтори години

    84-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася в основну сітку турніру із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).

    У фіналі кваліфікації Катерина впевнено розібралася з  Альоною Большовою-Задойновою з Іспанії (WTA №140) - 6:3, 6:3.

    Матч тривав годину і 20 хвилин.

    Також у фіналі кваліфікації мадридського «Прем'єру» грає 16-річна киянка Марта Костюк. Свій матч проти румунки Ірини Марії Бари вона проводить у ці хвилини.

     Читайте також: Українка Козлова на турнірі в Мадриді обіграла росіянку зі значно вищим рейтингом
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