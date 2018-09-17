Українка Козлова виступить в основній сітці турніру в Гуанчжоу



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Катерина Козлова

В стартовому матчі Катерина зіграє проти китаянки Лу Цзяцзин (№189)

У першому колі змагань українська тенісистка, що займає в рейтингу WTA 123-тє місце, зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

У минулому році Козлова вже грала на турнірі в Гуанчжоу і дійшла до чвертьфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці Чжан Шуай.

В стартовому матчі Катерина зіграє проти китаянки Лу Цзяцзин (№189). У минулому році наша тенісистка вже перемагала представницю Китаю на шляху до титулу на турнірі WTA 125k Series в Даляні.

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Джерело: btu.org.ua