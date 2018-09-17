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    Українка Козлова виступить в основній сітці турніру в Гуанчжоу

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    Катерина Козлова - Українка Козлова виступить в основній сітці турніру в Гуанчжоу
    Катерина Козлова

    В стартовому матчі Катерина зіграє проти китаянки Лу Цзяцзин (№189)

    У першому колі змагань українська тенісистка, що займає в рейтингу WTA 123-тє місце, зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

    У минулому році Козлова вже грала на турнірі в Гуанчжоу і дійшла до чвертьфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці Чжан Шуай.

    В стартовому матчі Катерина зіграє проти китаянки Лу Цзяцзин (№189). У минулому році наша тенісистка вже перемагала представницю Китаю на шляху до титулу на турнірі WTA 125k Series в Даляні.

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    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова
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