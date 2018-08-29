Збірна України виграла три бронзи на чемпіонаті світу з боксу серед молоді



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А от Анастасія Ловчинська ще має шанс шанс стати чемпіонкою, адже вийшла у фінал

У Будапешті у вівторок, 28 серпня, пройшли півфінальні поєдинки молодіжного чемпіонату світу з боксу.

За їхніми результатами збірна України отримала одну позицію у фіналах і три бронзові нагороди.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Фіналісткою цьогорічної світової першості стала лідер жіночої збірної України у ваговій категорії +81 кг – Анастасія Ловчинська.

Вона з рахунком 4:1 впевнено перемогла представницю Індії.

Почесні ж треті місця для збірної України вибороли Максим Молодан (вагова категорія 64 кг), Кароліна Махно (вагова категорія 81 кг) і Кирило Стоянчев (вагова категорія +91 кг).

«Федерація боксу України вітає медалістів цьогорічної світової першості, старших та особистих тренерів, а також бажає Анастасії Ловчинській успіхів у фінальному двобої», - йдеться у повідомленні прес-служби ФБУ.

Раніше повідомлялося, що Стоянчев гарантував Україні четверту медаль чемпіонату світу з боксу серед молоді.