Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

Меркушина заявила, що цю нагороду вона присвячує Україні

Другою серед українок стала Анна Кривонос

Біатлоністка Анастасія Меркушина здобула перемогу у спринті й принесла Україні першу золоту, а загалом третю медаль чемпіонату Європи у швейцарському Ленцерхайде. Про це повідомили у Національному олімпійському кометіті України та олімпійської збірної.

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«28-річна представниця Закарпаття, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, віддала усі сили на дистанції і показала перший час на фініші, на 0,5 секунди випередивши срібну медалістку шведку Тільду Йоханссон і на 1,8 – володарку бронзи німкеню Ванессу Хінц», – йдеться у повідомленні.

Спортсменка зазначила, що цю нагороду вона присвячує Україні.

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«Я горда, що сьогодні лунатиме наш гімн і підійматиметься синьо-жовтий прапор. Сподіваюся, що у ці важкі для українського народу часи я змогла подарувати співвітчизникам краплинку радості», – сказала чемпіонка після фінішу. Її тренерами виступили батьки – Олег та Ірина Меркушині.

Другою серед українок стала Анна Кривонос, яка одного разу припустилася хиби. Вона фінішувала 22-ю. По три хиби у пасиві Юлії Джими, Любові Кип'яченкової та Олени Білосюк. Вони стали відповідно 39-ю, 52-ю та 55-ю.

Раніше повідомлялося, що Олександра Меркушина стала бронзовою призеркою в індивідуальній гонці.