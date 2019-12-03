Українка підтвердила статус найшвидшої бігунки на 10 км в Римі



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Українка покращила свій час на дистанції, в порівнянні з минулим роком

Софії Яремчук вдруге поспіль виграє міжнародні змагання з шосейного бігу

Українка Софія Яремчук перемогла на змаганнях з шосейного бігу Best Woman 10 km, які приймав Рим. Дистанцію в 10 км дівчина подолала за 32.45 хв. В змаганнях серед чоловіків виграв Жан Баптіст Сімукека з Руанди (30.20 хв).Зазначимо, що це вже друга поспіль перемога Софії Яремчук на змаганнях Best Woman 10 km, торік українка виграла дистанцію з часом 33.13 хв

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