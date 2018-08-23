Українка Потапова здобула срібло чемпіонату світу зі скелелазіння серед молоді
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Ніка Потапова (зліва)
Ніка поступилася лише представниці Японії
Українка Ніка Потапова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння у дисципліні на складність.
Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.
Загалом у змаганнях взяли участь 1178 спортсменів із 43 країн.
Україну представляли 19 атлетів.
Учасники турніру змагались у трьох дисциплінах: швидкість, складність та болдеринг.
У дисципліні «складність» Ніка поступилась лише японці Нацукі Тані, яка дібралась до топу єдиною серед дівчат молодшої групи.
Окрім складності, Ніка виступала і в болдерингу, де посіла дев’яте місце.
Інші представники України не дістались до п’єдесталу.
Раніше юні українці здобули три нагороди на європейському турнірі зі скелелазіння.