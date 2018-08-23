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    Українка Потапова здобула срібло чемпіонату світу зі скелелазіння серед молоді

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    Ніка Потапова (зліва) - Українка Потапова здобула срібло чемпіонату світу зі скелелазіння серед молоді
    Ніка Потапова (зліва)

    Ніка поступилася лише представниці Японії

    Українка Ніка Потапова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння у дисципліні на складність.

    Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

    Загалом у змаганнях взяли участь 1178 спортсменів із 43 країн.

    Україну представляли 19 атлетів.

    Учасники турніру змагались у трьох дисциплінах: швидкість, складність та болдеринг.

    У дисципліні «складність» Ніка поступилась лише японці Нацукі Тані, яка дібралась до топу єдиною серед дівчат молодшої групи.

    Окрім складності, Ніка виступала і в болдерингу, де посіла дев’яте місце.

    Інші представники України не дістались до п’єдесталу.

    Раніше юні українці здобули три нагороди на європейському турнірі зі скелелазіння.

    спорт чемпіонат світу українці
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