Українка Потапова здобула срібло чемпіонату світу зі скелелазіння серед молоді



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Ніка Потапова (зліва)

Ніка поступилася лише представниці Японії

Українка Ніка Потапова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння у дисципліні на складність.

Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Загалом у змаганнях взяли участь 1178 спортсменів із 43 країн.

Україну представляли 19 атлетів.

Учасники турніру змагались у трьох дисциплінах: швидкість, складність та болдеринг.

У дисципліні «складність» Ніка поступилась лише японці Нацукі Тані, яка дібралась до топу єдиною серед дівчат молодшої групи.

Окрім складності, Ніка виступала і в болдерингу, де посіла дев’яте місце.

Інші представники України не дістались до п’єдесталу.

Раніше юні українці здобули три нагороди на європейському турнірі зі скелелазіння.