Українська тенісистка Костюк програла ексросіянці у фіналі турніру в Штутгарті

Костюк програла другий фінал турніру WTA у кар'єрі

На шляху до фіналу Марта виграла три поспіль матчі проти представниць топ-10 рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла здобути титул на грунтовому турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина). У фіналі змагань вона поступилася ексросіянці Єлені Рибакіній, яка зараз представляє Казхастан: 6:2, 6:2.

На шляху до вирішального поєдинку Марта виграла три поспіль матчі проти представниць топ-10 світового рейтингу WTA.

Костюк програла другий фінал турніру WTA у кар'єрі. У березні цього року Марта поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі хардового турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Єдиним титулом в активі Костюк залишається перемога на турнірі WTA 250 в американському Остіні у 2023 році.

Нагадаємо, у півфіналі Марта Костюк перемогла восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах.