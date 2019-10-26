Українська чемпіонка Wimbledon вийшла у фінал Підсумкового турніру з тенісу



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Дарина Снігур цим турніром завершує юніорську кар'єру

Дарина Снігур може стати другою українкою, яка виграє ці змагання

17-річна українка Дарина Снігур стала фіналісткою юніорського підсумкового турніру з тенісу, який триває в Ченду (Китай).

У півфіналі киянка впевнено розібралася з американкою Гаррікейн Тайрою Блек – 6:0, 6:2.

Українській тенісистці знадобилося менше години, щоб обіграти представницю США. Снігур програла два стартові гейми в другому сеті, після чого знову виграла шість геймів поспіль.

У фіналі 17-річна українка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діан Паррі з Франції. У липні Дарина обіграла француженку в півфіналі трав'яного турніру першої категорії в Рогемптоні.

Снігур буде другою українкою, яка зіграє в фіналі юніорського Підсумкового турніру. У 2017 році чемпіонкою змагань стала Марта Костюк.

У цьому сезоні Дарина зіграла всього на шести юніорських турнірах: в січні киянка дійшла до третього кола в Траралґоні і потім стала півфіналісткою Australian Open, в червні зіграла у чвертьфіналі Roland Garros, а в червні виграла титули в Рогемптоні і на Wimbledon.

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