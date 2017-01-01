Українка стала чемпіонкою міжнародного юніорського турніру зі сквошу

На шляху до фіналу українка виграла ряд матчів у досить сильних суперників

Українська сквошистка Надія Усенко стала переможницею турніру «супер серії» Belgian Junior Open 2017, який закрив програму цьогорічних міжнародних змагань, інформує Спортивний комітет України. Після участі у Всесвітніх Іграх 2017 спортсменка знову активно відвідала міжнародні турніри та виборола чергову нагороду. На шляху до фіналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На шляху до фіналу українка виграла ряд матчів у досить сильних суперників

Українська сквошистка Надія Усенко стала переможницею турніру «супер серії» Belgian Junior Open 2017, який закрив програму цьогорічних міжнародних змагань, інформує Спортивний комітет України.

Після участі у Всесвітніх Іграх 2017 спортсменка знову активно відвідала міжнародні турніри та виборола чергову нагороду.

На шляху до фіналу українка виграла ряд матчів у досить сильних суперників. Українка обіграла 2-гу сіяну з Данії в півфіналі з рахунком 3:1 (13:15, 11:5, 12:10, 11:8) і 3-тю сіяну з Голландії у фіналі і здобула перемогу в категорії GU-19.

Разом з переможницею у турнірі взяли участь ще 2-є спортсменів з України, постійні учасники міжнародних змагань - Аліна Бушма (GU-19) та Дмитро Щербаков (BU-13). Щербаков також посів призове місце – він став четвертим. У Бушми 5-й рядок.

Варто відзначити, що вже другий турнір поспіль Усенко підтвердила титул чемпіонки на Belgian Junior Open.

Джерело: УНН