Донеччанин Болдирєв став чемпіоном Європи зі скелелазіння

Даниїл Болдирєв переміг у чоловічому швидкісному скелелазінні

Збірна України здобула першу медаль у скелелазінні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить у Мюнхені. Даниїл Болдирєв переміг у чоловічому швидкісному скелелазінні.

Змагання у скелелазінні на швидкість відбувалися упродовж одного дня. Спочатку спортсмени змагалися у кваліфікації, намагаючись потрапити до топ-16, і того ж дня розігрували між собою комплекти нагород.

У скелелазінні на швидкість Україна була представлена п'ятьма спортсменами: Аліна Щигарєва та Оксана Бурова виступали у жіночому турнірі, тоді як Даниїл Болдирєв, Ярослав Ткач та Костянтин Павленко – у чоловічому. Найбільші шанси на медалі Україна мала саме у чоловічому скелелазінні на швидкість. На п'яти останніх Євро у топ-3 незмінно входив Болдирєв (у 2020 році він взагалі став чемпіоном). А на останньому чемпіонаті Європи-2020 до топ-3 також увійшов і Ткач. За підсумками кваліфікації Болдирєв та Ткач підтвердили статус претендентів на нагороди, показавши другий та третій результат. Випередив їх лише іспанець Ерік Нойя Кардона - лідер кваліфікації за часом.

Формат фіналу скелелазіння відрізнявся у кваліфікації: організатори створили турнірну сітку, де атлети змагалися один проти одного на вибування. До фінальної вісімки пройшли лише два українці: Даниїл Болдирєв та Аліна Щигарєва. Ярослав Ткач зірвався під час проходження дистанції і не зміг випередити суперника.

Лише Болдирєв зміг пройти до півфіналу і, відповідно, отримав можливість поборотися за медалі Мультиспортивного чемпіонату Європи. А після перемоги у фіналі над французом Гійомом Моро мав зустрітитися з поляком Мартіном Дзеньські – чемпіоном світу-2016 у швидкості. Болдирєв у підсумку випередив Дзеньські, скориставшись його помилкою. І вдруге поспіль став чемпіоном Європи.

Даниїл Болдирєв – 30-річний скелелаз з Донецька, що представляє Одеську область. Чемпіон Європи-2020 зі швидкісного скелелазіння. Тричі встановлював світовий рекорд. У 2012 році він завоював 2 місце в Кубку світу у Китаї та 1 місце у фіналі Кубка світу в Кореї. У 2013 році посів 4 місце на IX Всесвітніх іграх (м. Калі, Колумбія), 3 місце на Чемпіонаті Європи (Франція). В період змагань з 8 по 14 вересня 2014 року в іспанському місті Хіхон відбувся чемпіонат світу зі скелелазіння, де Болдирєв встановив новий світовий рекорд.

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