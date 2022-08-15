Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Донеччанин Болдирєв став чемпіоном Європи зі скелелазіння

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Донеччанин Болдирєв став чемпіоном Європи зі скелелазіння
Даниїл Болдирєв – 30-річний скелелаз з Донецька, що представляє Одеську область
фото з відкритих джерел

Даниїл Болдирєв переміг у чоловічому швидкісному скелелазінні

Збірна України здобула першу медаль у скелелазінні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить у Мюнхені. Даниїл Болдирєв переміг у чоловічому швидкісному скелелазінні.

Змагання у скелелазінні на швидкість відбувалися упродовж одного дня. Спочатку спортсмени змагалися у кваліфікації, намагаючись потрапити до топ-16, і того ж дня розігрували між собою комплекти нагород. 

У скелелазінні на швидкість Україна була представлена п'ятьма спортсменами: Аліна Щигарєва та Оксана Бурова виступали у жіночому турнірі, тоді як Даниїл Болдирєв, Ярослав Ткач та Костянтин Павленко – у чоловічому. Найбільші шанси на медалі Україна мала саме у чоловічому скелелазінні на швидкість. На п'яти останніх Євро у топ-3 незмінно входив Болдирєв (у 2020 році він взагалі став чемпіоном). А на останньому чемпіонаті Європи-2020 до топ-3 також увійшов і Ткач. За підсумками кваліфікації Болдирєв та Ткач підтвердили статус претендентів на нагороди, показавши другий та третій результат. Випередив їх лише іспанець Ерік Нойя Кардона - лідер кваліфікації за часом.

Формат фіналу скелелазіння відрізнявся у кваліфікації: організатори створили турнірну сітку, де атлети змагалися один проти одного на вибування. До фінальної вісімки пройшли лише два українці: Даниїл Болдирєв та Аліна Щигарєва. Ярослав Ткач зірвався під час проходження дистанції і не зміг випередити суперника.

Лише Болдирєв зміг пройти до півфіналу і, відповідно, отримав можливість поборотися за медалі Мультиспортивного чемпіонату Європи. А після перемоги у фіналі над французом Гійомом Моро мав зустрітитися з поляком Мартіном Дзеньські – чемпіоном світу-2016 у швидкості. Болдирєв у підсумку випередив Дзеньські, скориставшись його помилкою. І вдруге поспіль став чемпіоном Європи.

Даниїл Болдирєв – 30-річний скелелаз з Донецька, що представляє Одеську область. Чемпіон Європи-2020 зі швидкісного скелелазіння. Тричі встановлював світовий рекорд. У 2012 році він завоював 2 місце в Кубку світу у Китаї та 1 місце у фіналі Кубка світу в Кореї. У 2013 році посів 4 місце на IX Всесвітніх іграх (м. Калі, Колумбія), 3 місце на Чемпіонаті Європи (Франція). В період змагань з 8 по 14 вересня 2014 року в іспанському місті Хіхон відбувся чемпіонат світу зі скелелазіння, де Болдирєв встановив новий світовий рекорд.

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи.

Теги: чемпіонат Європи скелелазіння спорт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Римі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту: збірна України має першу медаль
Збірна України з артистичного плавання здобула «золото» на чемпіонаті Європи 
11 серпня, 19:06
Це золото стало четвертим для українок на турнірі у Римі
Україна завоювала чергове «золото» на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
13 серпня, 18:57
Юна українка Лащевська (по центру) набрала за свою вправу 13.200 балів
Українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи
Вчора, 15:10

Новини

Донеччанин Болдирєв став чемпіоном Європи зі скелелазіння
Донеччанин Болдирєв став чемпіоном Європи зі скелелазіння
Тренери Челсі і Тоттенхема двічі ледь не побилися під час матчу (відео)
Тренери Челсі і Тоттенхема двічі ледь не побилися під час матчу (відео)
Катар запровадить умову для в'їзду туристів через Чемпіонат світу з футболу
Катар запровадить умову для в'їзду туристів через Чемпіонат світу з футболу
Українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи
Українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи
Дворазового чемпіона світу з легкої атлетики побили та викинули за борт яхти
Дворазового чемпіона світу з легкої атлетики побили та викинули за борт яхти
У Альпах загинула чемпіонка світу з альпінізму
У Альпах загинула чемпіонка світу з альпінізму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
64K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
41K
Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 
38K
Зеленський жорстко звернувся до росіян
33K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
30K
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою

Новини

У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ
Сьогодні, 15:57
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту