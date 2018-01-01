Українка вибула у чвертьфіналі парного розряду турніру WTA International у Гобарті
- Сьогодні, 13:19
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Розсилка
Фото: БТУ
Савчук зупинилася за рок до півфіналу
Ольга Савчук не змогла вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті.
У чвертьфіналі українська тенісистка в пару з представницею Румунії Ралукою Олару поступилася російсько-білоруському дуету Кудерметова / Соболенко.
Hobart International – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий турнір у Гобарті, Австралія
Призовий фонд - $226,750
Чвертьфінал, парний розряд
Кудерметова / Соболенко (Росія / Білорусь) - Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - 6:1, 7:5