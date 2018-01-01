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    Українка вибула у чвертьфіналі парного розряду турніру WTA International у Гобарті

    Савчук зупинилася за рок до півфіналу
    Ольга Савчук не змогла вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті. У чвертьфіналі українська тенісистка в пару з представницею Румунії Ралукою Олару поступилася російсько-білоруському дуету Кудерметова / Соболенко. Hobart International – 2018 з тенісу WTA International Жіночий
    • Сьогодні, 13:19
    • Розсилка
    Фото: БТУ
    Фото: БТУ

    Савчук зупинилася за рок до півфіналу

    Ольга Савчук не змогла вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті.

    У чвертьфіналі українська тенісистка в пару з представницею Румунії Ралукою Олару поступилася російсько-білоруському дуету Кудерметова / Соболенко.

    Hobart International – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

    Призовий фонд - $226,750

    Чвертьфінал, парний розряд

    Кудерметова / Соболенко (Росія / Білорусь) - Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - 6:1, 7:5

    теніс Ольга Савчук
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