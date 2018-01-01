Українка вибула у чвертьфіналі парного розряду турніру WTA International у Гобарті

Савчук зупинилася за рок до півфіналу

Ольга Савчук не змогла вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в австралійському Гобарті. У чвертьфіналі українська тенісистка в пару з представницею Румунії Ралукою Олару поступилася російсько-білоруському дуету Кудерметова / Соболенко. Hobart International – 2018 з тенісу WTA International Жіночий