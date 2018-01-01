Українка Ястремська поступилася у півфіналі кваліфікації на турнірі у Росії
- Сьогодні, 20:23
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Даяна Ястремська продовжить виступи в Санкт-Петербурзі в парному розряді
Юна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пробитися в основну сітку турніру WTA Premier у Санкт-Петербурзі з призовим фондом $799,000.
За путівку у фінал кваліфікації Ястремська рівно 2 години змагалася зі 125-ю ракеткою світу зі Словаччини Вікторією Кузьмовою. Українці практично вдалося переломити хід матчу, але в кінцівці Кузьмова виявилася сильнішою.
Після обміну сетами Ястремська у вирішальній партії повела з брейком 2:0, але три поспіль програних подачі коштували їй поразки. У кінцівці матчу при рахунку 4:5 Даяна упустила чотири брейк-поінта і не завадила Кузьмовій реалізувати черговий матч-бол.
Даяна Ястремська продовжить виступи в Санкт-Петербурзі в парному розряді. Разом з росіянкою Яною Сизиковою 17-річна одеситка в першому колі зіграє з Поліною Моновою і Анастасією Потаповою.
St. Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Росія
Призовий фонд: $799,000
Кваліфікація. 1/2 фіналу
Вікторія Кузьмова (Словаччина) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:3, 3:6, 6:4
Джерело: sportarena.com