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    Українка Ястремська поступилася у півфіналі кваліфікації на турнірі у Росії

    Даяна Ястремська продовжить виступи в Санкт-Петербурзі в парному розряді
    Юна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пробитися в основну сітку турніру WTA Premier у Санкт-Петербурзі з призовим фондом $799,000. За путівку у фінал кваліфікації Ястремська рівно 2 години змагалася зі 125-ю ракеткою світу зі Словаччини Вікторією Кузьмовою. Українці практично вдалося переломити хід матчу, але в кінцівці Кузьмова
    • Сьогодні, 20:23
    • Розсилка
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

    Даяна Ястремська продовжить виступи в Санкт-Петербурзі в парному розряді

    Юна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пробитися в основну сітку турніру WTA Premier у Санкт-Петербурзі з призовим фондом $799,000.

    За путівку у фінал кваліфікації Ястремська рівно 2 години змагалася зі 125-ю ракеткою світу зі Словаччини Вікторією Кузьмовою. Українці практично вдалося переломити хід матчу, але в кінцівці Кузьмова виявилася сильнішою.

    Після обміну сетами Ястремська у вирішальній партії повела з брейком 2:0, але три поспіль програних подачі коштували їй поразки. У кінцівці матчу при рахунку 4:5 Даяна упустила чотири брейк-поінта і не завадила Кузьмовій реалізувати черговий матч-бол.

    Даяна Ястремська продовжить виступи в Санкт-Петербурзі в парному розряді. Разом з росіянкою Яною Сизиковою 17-річна одеситка в першому колі зіграє з Поліною Моновою і Анастасією Потаповою.

    St. Petersburg Ladies Trophy – Premier

    Санкт-Петербург, Росія

    Призовий фонд: $799,000

    Кваліфікація. 1/2 фіналу

    Вікторія Кузьмова (Словаччина) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:3, 3:6, 6:4

    Джерело: sportarena.com

    Росія теніс Даяна Ястремська Україна
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