Українка Ястремська вийшла у фінал кваліфікації тенісного турніру у Франції

Ястремська посперечається з 18-річною австралійкою Джеймі Фурліс за вихід в основну сітку

Даяна Ястремська за крок від виходу до основної сітки на 100-тисячнику у Франції. У другому раунді кваліфікації 17-річна одеситка, посіяна під четвертим номером, за 1 годину 23 хвилини обіграла французьку тенісистку Сару Чакаревич: 6:3, 7:5. У другому сеті Ястремська вела 4:2, проте після цього програла три гейми поспіль. Зрівнявши рахунок, Даяна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

Ястремська посперечається з 18-річною австралійкою Джеймі Фурліс за вихід в основну сітку

Даяна Ястремська за крок від виходу до основної сітки на 100-тисячнику у Франції.

У другому раунді кваліфікації 17-річна одеситка, посіяна під четвертим номером, за 1 годину 23 хвилини обіграла французьку тенісистку Сару Чакаревич: 6:3, 7:5.

У другому сеті Ястремська вела 4:2, проте після цього програла три гейми поспіль. Зрівнявши рахунок, Даяна не дала суперниці подати на сет, і завершила матч на своїй подачі.

Протягом зустрічі представниця України двічі подала навиліт, допустивши три подвійні помилки, і реалізувала чотири з семи брейк-поїнтів. На рахунку француженки три ейси при одній подвійній помилці і два виграних гейми на подачі нашої тенісистки.

За місце в основній сітці турніру у Франції Ястремська посперечається з 18-річною австралійкою Джеймі Фурліс.

Джерело: btu.org.ua