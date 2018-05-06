  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Ястремська вийшла у фінал кваліфікації тенісного турніру у Франції

    Ястремська посперечається з 18-річною австралійкою Джеймі Фурліс за вихід в основну сітку
    Даяна Ястремська за крок від виходу до основної сітки на 100-тисячнику у Франції. У другому раунді кваліфікації 17-річна одеситка, посіяна під четвертим номером, за 1 годину 23 хвилини обіграла французьку тенісистку Сару Чакаревич: 6:3, 7:5. У другому сеті Ястремська вела 4:2, проте після цього програла три гейми поспіль. Зрівнявши рахунок, Даяна
    • Сьогодні, 15:33
    • Розсилка
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

    Ястремська посперечається з 18-річною австралійкою Джеймі Фурліс за вихід в основну сітку

    Даяна Ястремська за крок від виходу до основної сітки на 100-тисячнику у Франції.

    У другому раунді кваліфікації 17-річна одеситка, посіяна під четвертим номером, за 1 годину 23 хвилини обіграла французьку тенісистку Сару Чакаревич: 6:3, 7:5.

    У другому сеті Ястремська вела 4:2, проте після цього програла три гейми поспіль. Зрівнявши рахунок, Даяна не дала суперниці подати на сет, і завершила матч на своїй подачі.

    Протягом зустрічі представниця України двічі подала навиліт, допустивши три подвійні помилки, і реалізувала чотири з семи брейк-поїнтів. На рахунку француженки три ейси при одній подвійній помилці і два виграних гейми на подачі нашої тенісистки.

    За місце в основній сітці турніру у Франції Ястремська посперечається з 18-річною австралійкою Джеймі Фурліс.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ