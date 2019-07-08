Українка Ястремська зафіксувала особистий рекорд на Wimbledon на 1/8 фіналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська наразі задовольнилася 1/8 фіналу Великий теніс України

Наша тенісистка провела рваний матч проти китаянки Чжан Шуай

35-та ракетка світу Даяна Ястремська не змогла слідом за співвітчизницею Еліною Світоліною вийти у чвертьфінал Вімблдонського тенісного турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

19-річна українка розпочала матч проти китаянки Чжан Шуай (WTA №50) невдало - програла перший сет 4:6. У другому наша землячка відігралася - 6:1, однак третій так само переконливо виграла суперниця - 6:2.

Матч тривав годину і 45 хвилин.

За місце у півфіналі Чжан Шуай посперечається з переможницею пари, у якій зустрічаються 15-річна Корі Ґауфф (США, WTA №313) і румункою Сімоною Халеп (WTA №7).