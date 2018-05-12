Українкcька тхеквондистка здобула бронзу на чемпіонаті Європи

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Ірина Ромолданова. Фото: ФТУ

Українка завоювала медаль у ваговій категорії до 46 кілограм

Українська спортсменка Ірина Ромолданова стала бронзовою призеркою на чемпіонаті Європи з тхеквондо.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Як зазначається на сайті змагань, українка завоювала медаль у ваговій категорії до 46 кг.

Європейська першість стартувала в столиці Татарстану 10 травня і триватиме три дні, протягом яких будуть розіграні комплекти нагород в 16 вагових категоріях.

Нагадаємо, киянин Владислав Єрко здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кілограмів на чемпіонаті світу з тхеквондо серед юніорів, який проходив у Тунісі.

Як відомо раніше, дворазового олімпійського чемпіона з тхеквондо звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки.