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    Українкcька тхеквондистка здобула бронзу на чемпіонаті Європи

    • Сьогодні, 10:17
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    <span>Ірина Ромолданова. Фото: ФТУ</span>
    Ірина Ромолданова. Фото: ФТУ

    Українка завоювала медаль у ваговій категорії до 46 кілограм

    Українська спортсменка Ірина Ромолданова стала бронзовою призеркою на чемпіонаті Європи з тхеквондо.

    Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

    Як зазначається на сайті змагань, українка завоювала медаль у ваговій категорії до 46 кг.

    Європейська першість стартувала в столиці Татарстану 10 травня і триватиме три дні, протягом яких будуть розіграні комплекти нагород в 16 вагових категоріях.

    Нагадаємо, киянин Владислав Єрко здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кілограмів на чемпіонаті світу з тхеквондо серед юніорів, який проходив у Тунісі.

    Як відомо раніше, дворазового олімпійського чемпіона з тхеквондо звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки.

    чемпіонат Європи Ірина Ромолданова тхеквондо Twitter
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