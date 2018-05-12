Українкcька тхеквондистка здобула бронзу на чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 10:17
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Українка завоювала медаль у ваговій категорії до 46 кілограм
Українська спортсменка Ірина Ромолданова стала бронзовою призеркою на чемпіонаті Європи з тхеквондо.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Як зазначається на сайті змагань, українка завоювала медаль у ваговій категорії до 46 кг.
Європейська першість стартувала в столиці Татарстану 10 травня і триватиме три дні, протягом яких будуть розіграні комплекти нагород в 16 вагових категоріях.
Нагадаємо, киянин Владислав Єрко здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кілограмів на чемпіонаті світу з тхеквондо серед юніорів, який проходив у Тунісі.
Як відомо раніше, дворазового олімпійського чемпіона з тхеквондо звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки.