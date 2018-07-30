Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)



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Українки втерли носа суперницям

21 липня дві спортсменки компанії Peresvit Promotion провели яскраві бої на турнірі Heroine FC зі змішаних єдиноборств, що проходив у місті Чжен Чжоу у Китаї.

Людмила Пилипчак з Івано-Франківська стала володаркою поясу, провівши п’ять раундів по п’ять хвилин і перемігши суперницю з Росії.

«Рахунок 50:45 на користь Людмили вже говорить про напружений та вольовий бій, який до цього вже мав свої серйозні прогнози», - йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

Олена Біла з Кривого Рогу здобула кубок, перемігши суперницю з Китаю у першому ж раунді.

«Що складніші умови, тим більш жорстко будеш битися», - ділиться спогадами Людмила Пилипчак.

«Вони (китайці) нас все-рівно люблять, незважаючи на те, що ми б’ємо їхніх жінок», - жартують дівчата.

Спортсменки також дозволили уявно зазирнути за лаштунки китайських турнірів, побувати на підготовці до змагань та розповіли, які особливості мають поєдинки з представниками різних національностей.

«Складніше за все, мабуть, з китаянками. У них найсильніший удар. Я взагалі-то ударів не відчуваю під час бою, але після них залишається важкий удар. Вони, мабуть, багато ваги ганяють. А ще вони дуже терплячі», - діляться своїми відчуттями українки.