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    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)

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    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)

    Українки втерли носа суперницям

    21 липня дві спортсменки компанії Peresvit Promotion провели яскраві бої на турнірі Heroine FC зі змішаних єдиноборств, що проходив у місті Чжен Чжоу у Китаї.

    Людмила Пилипчак з Івано-Франківська стала володаркою поясу, провівши п’ять раундів по п’ять хвилин і перемігши суперницю з Росії.

    «Рахунок 50:45 на користь Людмили вже говорить про напружений та вольовий бій, який до цього вже мав свої серйозні прогнози», - йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

    Олена Біла з Кривого Рогу здобула кубок, перемігши суперницю з Китаю у першому ж раунді.

    «Що складніші умови, тим більш жорстко будеш битися», - ділиться спогадами Людмила Пилипчак.

    «Вони (китайці) нас все-рівно люблять, незважаючи на те, що ми б’ємо їхніх жінок», - жартують дівчата.

    Спортсменки також дозволили уявно зазирнути за лаштунки китайських турнірів, побувати на підготовці до змагань та розповіли, які особливості мають поєдинки з представниками різних національностей. 

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    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Українки Пилипчак і Біла здобули перемоги на турнірі зі змішаних єдиноборств у Китаї (фото)
    Фото: Слово Agency

    «Складніше за все, мабуть, з китаянками. У них найсильніший удар. Я взагалі-то ударів не відчуваю під час бою, але після них залишається важкий удар. Вони, мабуть, багато ваги ганяють. А ще вони дуже терплячі», - діляться своїми відчуттями українки.

    спорт Китай українці єдиноборства
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