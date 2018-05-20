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    Українки виграли 4 золоті та 2 срібні медалі на етапі Світової серії з синхронного плавання в Будапешті

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    Єлизавета Яхно
    Єлизавета Яхно

    В активі наших синхроністок вже шість медалей

    Українки виграли шість медалей за два дня етапу Світової серії з синхронного плавання в Будапешті.

    У перший день дует Анастасії Савчук та Єлизавети Яхно виграв золото, отримавши оцінку 90.317 від суддів, що на 2,3 бала краще, ніж у срібних призерів з Італії.

    У вільній комбінації українки також були кращими. Вони показали програму на 92.7 бала, у іспанок на другому місці - 90.2.

    У другий день в технічному командному виступі збірна України стала другою, програвши росіянкам 2,6 балів.

    Також в сольній програмі Єлизавета Яхно програла лише спортсменці з Росії - розрив склав 3,1 бала.

    Але у виді Highlight routine українки знову виграли золоту медаль, показавши 93.1333.

    Для порівняння, у срібних призерок з Ізраїлю - 79.7333.

    У вільній програмі дуетів знову перемогли Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно, показавши результат 92.2668, що на 1,7 краще, ніж у дуету з Італії.

    Джерело: ua.tribuna.com

    плавання Збірна України
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