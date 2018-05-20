Українки виграли 4 золоті та 2 срібні медалі на етапі Світової серії з синхронного плавання в Будапешті
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В активі наших синхроністок вже шість медалей
Українки виграли шість медалей за два дня етапу Світової серії з синхронного плавання в Будапешті.
У перший день дует Анастасії Савчук та Єлизавети Яхно виграв золото, отримавши оцінку 90.317 від суддів, що на 2,3 бала краще, ніж у срібних призерів з Італії.
У вільній комбінації українки також були кращими. Вони показали програму на 92.7 бала, у іспанок на другому місці - 90.2.
У другий день в технічному командному виступі збірна України стала другою, програвши росіянкам 2,6 балів.
Також в сольній програмі Єлизавета Яхно програла лише спортсменці з Росії - розрив склав 3,1 бала.
Але у виді Highlight routine українки знову виграли золоту медаль, показавши 93.1333.
Для порівняння, у срібних призерок з Ізраїлю - 79.7333.
У вільній програмі дуетів знову перемогли Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно, показавши результат 92.2668, що на 1,7 краще, ніж у дуету з Італії.
Джерело: ua.tribuna.com