Українки виграли 4 золоті та 2 срібні медалі на етапі Світової серії з синхронного плавання в Будапешті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єлизавета Яхно

В активі наших синхроністок вже шість медалей

Українки виграли шість медалей за два дня етапу Світової серії з синхронного плавання в Будапешті.

У перший день дует Анастасії Савчук та Єлизавети Яхно виграв золото, отримавши оцінку 90.317 від суддів, що на 2,3 бала краще, ніж у срібних призерів з Італії.

У вільній комбінації українки також були кращими. Вони показали програму на 92.7 бала, у іспанок на другому місці - 90.2.

У другий день в технічному командному виступі збірна України стала другою, програвши росіянкам 2,6 балів.

Також в сольній програмі Єлизавета Яхно програла лише спортсменці з Росії - розрив склав 3,1 бала.

Але у виді Highlight routine українки знову виграли золоту медаль, показавши 93.1333.

Для порівняння, у срібних призерок з Ізраїлю - 79.7333.

У вільній програмі дуетів знову перемогли Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно, показавши результат 92.2668, що на 1,7 краще, ніж у дуету з Італії.

Джерело: ua.tribuna.com