Українська біатлоністка Семеренко розповіла про підготовку збірної України до Олімпіади

Українські біатлоністи тренується ввечері при штучному освітлені

Українські біатлоністи розпочали тренування на олімпійській трасі Пхьончхану. За словами олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Валі Семеренко, траса в Альпензії дуже мерзла. «Тренуємося ввечері при штучному освітленні, адже саме в такий час і за таких умов відбуватимуться гонки. Дуже холодно, тому й траса мерзла через сильні морози, нема



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Валя Семеренко

Українські біатлоністи тренується ввечері при штучному освітлені

Українські біатлоністи розпочали тренування на олімпійській трасі Пхьончхану.

За словами олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Валі Семеренко, траса в Альпензії дуже мерзла.

«Тренуємося ввечері при штучному освітленні, адже саме в такий час і за таких умов відбуватимуться гонки. Дуже холодно, тому й траса мерзла через сильні морози, нема ковзання (прим. в Альпензії, де змагатимуться біатлоністи температура становить від 10 до 18 градусів морозу). Відчувається й вітерець», - зазначила вона.

«Навряд чи щось суттєво зміниться за найближчі дні, тому готуємось саме до таких умов. В минулому році під час етапу Кубка світу на цій же трасі було тепло й все текло», - поділилась з прес-службою НОК першими враженнями від тренувань і від олімпійської траси Валентина Семеренко.