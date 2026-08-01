Українська дзюдоїстка Білодід поновила тренування після дворічної паузи у змаганнях

Востаннє Білодід змагалася на Олімпіаді-2024

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід повернулася до тренувань з командою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Раніше Білодід вже анонсувала повернення до тренувань, але до офіційних стартів після цього вона так і не поверталася. Востаннє участь у змаганнях Білодід брала у 2024 році, виступивши на Олімпійських іграх у Парижі. Після переходу до важкої категорії 57 кг вона зазнала поразки в 1/8 фіналу та розділила дев'яте місце, не зумівши повторити медальний успіх Токіо-2020.

У 2025 році Білодід не брала участі у тренувально-підготовчих зборах команди. У підсумку українка пропустила Чемпіонат Європи, до якого підходила в статусі чинної чемпіонки континенту в категорії 57 кг.

За період своєї відсутності в дзюдо Білодід розпочала футбольну кар'єру. В квітні 2025 року спортсменка дебютувала у складі «Металіста 1925». Співпраця Білодід із харківським клубом розпочалася ще у вересні 2024 року, коли вона стала амбасадоркою клубу.

Після завершення Чемпіонату Європи в липні головним стартом сезону для дзюдоїстів у 2026 році залишається Чемпіонат світу. Змагання пройдуть в азербайджанському Баку 4-10 жовтня.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти залишились поза п’єдесталом на Чемпіонаті Європи-2026 в грузинському Тбілісі та вперше за 27 років завершила Євро без медалей. Найближчими до нагород були Дільшот Халматов і Михайло Свідрак. Не здобувши жодної медалі на Євро-2026, Україна повторила результат 1999 року. З того часу щороку «синьо-жовті» виборювали як мінімум одну бронзову медаль.

До слова, грузинські уболівальники бурхливо відреагували на допуск російських спортсменів із прапором і гімном на Чемпіонат Європи з дзюдо в Тбілісі та освистали одного з переможців змагань – Тімура Арбузова. Росіянин переміг у ваговій категорії до 81 кг, обігравши у фіналі грузинського дзюдоїста Тато Грігалашвілі.