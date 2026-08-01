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«Челсі» несподівано підписав досвідченого форварда

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Челсі» несподівано підписав досвідченого форварда
Денні Велбек підписав з «Челсі» дворічний контракт
фото: ФК Челсі

Денні Велбек отримав дворічний контракт

Нападник «Брайтона» Денні Велбек офіційно перейшов у «Челсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу лондонського клубу.

35-річний футболіст підписав контракт із «синіми» до літа 2028 року. «Челсі» вперше за чотири роки платить гроші за гравця віком старше 26 років.

Велбек – екс-гравець «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» та збірної Англії. До «Брайтона» англійський форвард приєднався у 2020 році. В минулому сезоні Велбек провів 40 матчів за «Брайтон», в яких забив 14 голів і віддав 2 результативні передачі.

«Челсі» завершив минулий сезон на 10-му рядку турнірної таблиці АПЛ, не зумівши кваліфікуватися в єврокубки. У новому сезоні команда Хабі Алонсо стартує матчем із «Фулгемом» 24 серпня.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній.

Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини. Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі

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