У Запоріжжі після тривалої хвороби помер один із найсильніших дзюдоїстів України 80-х років

Олегові Зінченку було всього 56 років Фото з соцмереж

Олег Зінченко прожив 56 років

Сьогодні, 17 квітня, о 7:30 ранку в рідному Запоріжжі перестало битися серце одного з найсильніших українських дзюдоїстів 80-х років минулого сторіччя Олега Зінченка.

Олегові Миколайовичу було всього 56 років. Здоров'я велета підкосило захворювання цукровим діабетом. Його наслідком стала ампутація частини лівої ноги, яка призвела до ускладнень на нирки. Усю зиму і пів весни 2019-го Зінченко провів на лікарняному ліжку. Медики намагалися врятувати життя чоловіка, однак хвороба перемогла...

Олег Зінченко народився 6 жовтня 1962 року в Запоріжжі. Там же у 15-річному віці під керівництвом тренера Семена Цибульського почав займатися дзюдо і самбо.

Обдарований хлопець почав проявляти себе на татамі в 1979 році, коли став бронзовим призером чемпіонату СССР серед юнаків у Бресті. Трохи згодом Олег здобув медаль такого ж достоїнства на союзній першості серед молоді в Єревані.

З 1981-го Зінченка почали залучати до складу молодіжної збірної СССР. У тому році він був призером міжнародних турнірів у Кічкеметі (Угорщина), Гельсінкі (Фінляндія), Бухаресті (Румунія). В 1982 році Зінченко став чемпіоном СССР серед молоді (змагання відбувалися в Луцьку).

Перехід з молодіжної боротьби в дорослу для Олега виявився болючим, але вже у 1986-му, у 23-річному віці він повністю адаптувався до справжнього чоловічого дзюдо. У 1985-му Зінченко був чемпіоном світу серед залізничників, у 1986-му - чемпіоном планети серед військовослужбовців. Олег був стабільним призером на різноманітних міжнародних турнірах, серед яких на особливу увагу заслуговують три призові місця на престижних змаганнях у Тбілісі.

Вінцем кар'єри Зінченка став 1988-й рік, коли він став бронзовим призером чемпіонату СССР в Алмати у важкій і абсолютній вагових категоріях, переміг на Паризькому міжнародному турнірі і став володарем відкритого Кубка Франції в Тулузі.

Олег Миколайович розповідав, що на чемпіонати світу і Європи не потрапляв, оскільки в той час у СССР його конкурентами у важкій вазі були чемпіони світу Вєрічев і Косоротов, пізніше - олімпійський чемпіон Хахалейшвілі.

Після того, як Україна стала незалежною, Зінченко крім дзюдо виступав у самбо, в якому став призером чемпіонатів світу та Європи, а також увійшов в історію як перший український учасник чемпіонату Європи з сумо.

Після завершення спортивної кар'єри і доки дозволяло здоров'я Олег Миколайович працював викладачем Академії Міністерства внутрішніх справ у Києві.

Редакція «Главкому» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.