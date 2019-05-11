Український дзюдоїст здолав шість суперників на шляху до бронзи Grand Slam (відео)

Богдан Ядов зі своїм тренером Анною Каштановою Instagram Анни Каштанової

Для 22-річного Богдана Ядова то вже третя медаль на змаганнях такого рівня

У п'ятницю, 10 травня, в Баку (Азербайджан) розпочався етап Grand Slam із дзюдо. Першого змагального дня скарбничка української команди поповнилася однією нагородою. Бронзу у категорії до 66 кілограмів здобув 22-річний киянин, вихованець Анни Каштанової Богдан Ядов.

На шляху до п'єдесталу Богданові довелося провести шість сутичок. Спершу наш дзюдоїст спонукав суперника заробити три попередження і відповідно здобув дострокову перемогу над 25-річним німцем Мануелем Шайбелем.

Найзнаковішу звитягу Ядов здобув у другому колі, коли у додатковий час зумів у партері захопити за пояс і кинути на «іппон» бронзового призера чемпіонатів світу і Європи Таля Флікера з Ізраїлю.

В 1/8 фіналу Богдан за рахунок «ваза-арі» здолав триразового чемпіона Океанії Натана Каца з Австралії.

У чвертьфіналі Богдан боровся з господарем татамі, азербайджанським борцем Ніхатом Шихалізадою, котрий у 2013-му був бронзовим призером чемпіонату світу, а в 2017-му здобув нагороду такого ж достоїнства на чемпіонаті Європи. Доля рівної сутички вирішилася на golden score, на 18-й секунді додаткового часу. Кидок через стегно приніс переможне «ваза-арі» Шихалізаді.

Втішний турнір Ядов розпочав з перемоги над іспанцем Альберто Ґайтеро, якого переміг теж із допомогою «ваза-арі».

У сутичці за бронзу українець здолав бронзового призера чемпіонату Азії-2017 Мухріддіна Тіловова з Узбекистану.

Зауважимо, що для Ядова це третя медаль на турнірах такого рівня. Торік він був бронзовим призером на Ґран-прі у Будапешті, а цогоріч у січні взяв срібло на Ґран-прі у Тель-Авіві.

Цікаво, що в категорії Ядова виступав його титулований земляк, колишній чемпіон світу і Європи Георгій Зантарая. Знаменитий дзюдоїст цілком міг здобути бронзу, дійшовши до медальної сутички з іншого боку сітки. Георгій переміг азербайджанця Ісмаїла Ібраґімова, іспанця Романа Переса, але у чвертьфіналі знову програв 23-річному молдованину Денису Вєру. Знову, бо на початку лютого Георгій у рамках Grand Slam у Парижі цьому суперникові вже програвав. На жаль, поступився Зантарая і у першій втішній сутичці. За рахунок «ваза-арі» нашого земляка переміг азербайджанець Ібрагім Алієв.

Інші українці в п'ятницю виступили гірше. Артем Лесюк (до 60 кг) програв у стартовій сутичці чемпіону світу-2017 серед юніорів Джабі Папінашвілі з Грузії. Марина Черняк (до 48 кг) спочатку перемогла Рамілу Алієву з Азербайджану, а потім програла Марії Сідерот із Португалії. Марія Скора (до 57 кг) перемогла туркеню Мельтем Діндар і програла монголці Сумії Доржсурен.

У суботу і неділю будуть розіграні медалі в решті дев'яти категоріях серед чоловіків і жінок. У вазі до 73 кг Україну представляють Дмитро Канівець і Артем Хомула, у категорії до 81 кг боряться Артем Харченко і Богдан Зусько, у вазі до 90 кг - Кеджау Ньябалі і Дмитро Бережний, у категорії до 100 кг - Антон Савицький і Данило Гуцол, а також Андрій Колесник і Яків Хаммо, які представляють найважчу вагу (понад 100 кг). Серед жінок Україна буде представлена Анастасією Турчин (до 78 кг), Галиною Тарасовою та Єлизаветою Каланіною (понад 78 кг).