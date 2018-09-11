Українська фігуристка Архіпова зупинилася за крок від п'єдесталу на етапі юніорської серії Гран-прі



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Анастасія Архіпова. Фото УФФКК

Українка у підсумку показала четвертий результат

14-річній українській фігуристці Анастасії Архіповій не вдалося зійти на подіум змагань третього етапу юніорської серії Гран-прі у литовському Каунасі.

За підсумками двох виступів вона набрала 170.56 балів і посіла четверте місце, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Після короткої програми Анастасія була на третій позиції, вигравши завдяки вищій технічній оцінці один бал у кореянки Кім Є Лім.

Проте у довільній програмі суперниця взяла відчутний реванш. Своїм сильним прокатом вона обійшла не лише українську спортсменку, але й росіянку Ксенію Синіцину, посівши друге місце як у довільній, так і у загальному заліку.

Натомість, Анастасія не змогла уникнути помилок. Змагальний дебют нової довільної програми під пісню Джона Леннона «Imagine» не зовсім вдався у технічному плані. Судді оцінили її прокат у 107.92 бали.

Переможницею каунаського етапу Гран-прі прогнозовано стала Олександра Трусова з Росії.

Також розпочали боротьбу танцювальні пари. Після успішно виконаного ритм-танцю вагому заявку на п’єдестал зробив харківський дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков.

За свій прокат вони отримали 58.09 балів і наразі посідають третє місце. Учні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової покажуть нову довільну програму на музику Шопена.