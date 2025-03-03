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Зеленський «запропонував» сенатору, який його критикував, громадянство України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський «запропонував» сенатору, який його критикував, громадянство України
Раніше сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США
фото з відкритих джерел

«Я можу дати Ліндсі Грему громадянство України. І тоді його голос почне набирати вагу, і я буду чути його як громадянина України»

Президент України Володимир Зеленський запропонував сенатору-республіканцю Ліндсі Грему громадянство України. Це сталося на фоні закликів Грема щодо зміни президента України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Так, Зеленський поспілкувався з журналістами Sky News у аеропорту «Станстед» незадовго до відльоту з Великої Британії. Зокрема він прокоментував слова прихильників Дональда Трампа, включно із сенатором Ліндсі Гремом і спікером Палати представників Майком Джонсоном, які запропонували йому піти зі своєї посади після суперечки з президентом США у Білому домі. Так, Грем заявив, що Зеленський повинен «або змінитися, або піти».

«Я можу дати Ліндсі Грему громадянство України, і він стане громадянином нашої країни... І тоді його голос почне набирати вагу, і я буду чути його як громадянина України на тему «Хто має бути президентом». Президента України будуть обирати не вдома у Ліндсі Грема, а в Україні», – сказав Зеленський.

Президент також підтвердив, що після перерваного візиту до Білого дому у п'ятницю між Україною та адміністрацією Трампа були контакти, але «не на моєму рівні».

Нагадаємо, сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США. «Зеленський унеможливив продати американцям ідею того, що він є гарною інвестицією американцям», – сказав Грем.

Грем назвав суперечку Трампа та Зеленського «повною катастрофою». Також він розповів, що бував в Україні та розуміє наслідки дій Путіна проти України.

Прикметно, що раніше Грем займав іншу позицію. Він закликав «озброювати Зеленського» і наголошував, що Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо РФ здійснить новий напад на її території після підписання миру.

Сенатор зазначив, що в разі повторного вторгнення РФ в Україну, загарбники не обійдуться лише санкціями.

«Я хочу, аби Путін знав. Якщо він зробить це ще раз, то Українамоментально вступить до НАТО. І якщо трапиться нове вторгнення – будуть не лише санкції чи інші неприємності. А наші війська будуть в Україні. Ідея полягає в тому, що якщо ми не можемо прийняти їх в НАТО, то Путін повинен знати – якщо він повторить спробу вторгнутися, то тоді Україна моментально вступає до НАТО», – сказав Ліндсі Грем.

Також Грем назвав Україну «найбагатшою країною в Європі» і переконаний, що новообраний президент США Дональд Трамп буде зацікавлений у підтримці її перемоги у війні з Росією.

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Теги: Дональд Трамп бізнес напад Володимир Зеленський Україна президент громадянство

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