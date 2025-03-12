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Блогер з Кривого Рогу Артур Бабіч подав документи на російське громадянство

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Бабіч: Сам досі не вірю, що вже зовсім скоро офіційно Росія буде моїм домом
фото: телеграм-канал Артура Бабіча

Блогер також попросив журналістів більше не називати його українським тік-токером

Криворізький блогер Артур Бабіч подав документи на російське громадянство та попросив журналістів більше не називати його українським тік-токером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його відео.

У своєму телеграм-каналі блогер повідомив, що подав документи на російське громадянство.

«Сам досі не вірю, що вже зовсім скоро офіційно Росія буде моїм домом», – написав Бабіч.

Також блогер Артур Бабіч попросив журналістів більше не називати його українським тік-токером.

До речі, блогер заявляв, що заради російського паспорта навіть готовий прийти зі зброєю до України, бо «отримуючи російське громадянство приймає всі закони Росії».

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також серед поранених пасажирів 41-річна жінка, її ушпиталили. Водій перебуває в шоковому стані.

До слова, сімох людей госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.

Вчора, 11 березня, окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

У мережі з'явилися відео прильоту «шахеда» по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.

Теги: росія Кривий Ріг документи громадянство блогер відео

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Блогер з Кривого Рогу Артур Бабіч подав документи на російське громадянство
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