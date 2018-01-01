Українська хокейна ліга. «Білий Барс» розгромив «Вовків» у першому матчі року

Перед зустріччю команди дозаявили нових гравців

«Білому Барсу» і «Вовкам» випало зіграти перший в 2018-му році матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Варто зазначити, що перед зустріччю команди дозаявили нових гравців. «Вовки» посилилися відразу чотирма гравцями, а «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом



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«Білий Барс» - «Вовки». Фото: УХЛ

Перед зустріччю команди дозаявили нових гравців

«Білому Барсу» і «Вовкам» випало зіграти перший в 2018-му році матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

Варто зазначити, що перед зустріччю команди дозаявили нових гравців. «Вовки» посилилися відразу чотирма гравцями, а «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим.

З самого початку першого періоду господарі показали, що не віддадуть очки «Вовкам». І вже на 4-й хвилині Дмитро Даниленко зміг скористатися помилкою броварської команди і закинув шайбу в ворота Артема Кожевникова. А через хвилину перевагу своєї команди збільшив Богдан Грицюк. Але під кінець першої двадцятихвилинки Соломону Шапіро все-таки вдалося скоротити різницю в рахунку і після виходу один на один пробити Сергія Люльчука.

На початку другого періоду команди обмінялися взаємними вилученнями, але закинутими шайбами так і не відзначилися. І тільки на 6-й хвилині новачок білоцерківської команди Максим Разумов впевнено виводить «барсів» вперед.

На екваторі поєдинку при грі в більшості зміг відзначиться Євген Тимченко за допомогою Руслана Ромащенка. А подвоїти перевагу «Білого Барса» лише через 30 секунд вдалося Михайлу-Максиму Ядловському. За дві хвилини до кінця другого періоду Артем Козієнко, відразу ж після вкидання, застав зненацька Микиту Гордюшина і зробив рахунок 6:1, фактично відібравши у «Вовків» надію відігратися.

Заключна двадцятихвилинка почалася з неодноразових атак на ворота «Вовків», і на третій хвилині капітан білоцерківської команди Руслан Ромащенко закинув сьому шайбу «Білого Барса».

На екваторі фінального періоду захисник «барсів» Ядловський переграв Микиту Гордюшина, записавши ще одне очко на свій рахунок. І через кілька хвилин дубль зробив новачок «Барса» Максим Разумов. Всі спроби «Вовків» відігратися були безуспішними, а «ювілейну» шайбу в цьому матчі на свій рахунок записав Руслан Ромащенко.

Під кінець поєдинку «Вовкам» все ж вдалося закинути у ворота Олександра Качули. Голом відзначився Олексій Черемнов.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Білий Барс» - «Вовки» 10:2 (2:1, 4:0, 4:1)

Джерело: xsport.ua