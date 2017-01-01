Українська хокейна ліга. «Донбас» впевнено переграв «Кременчук»
- 24 Листопада, 20:46
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Розсилка
24 листопада відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею
У єдиному матчі дня в УХЛ донецький «Донбас» впевнено переграв «Кременчук».
Про це повідомляє прес-служба української хокейної ліги.
Старт поєдинку вийшов дуже насиченим на події - вже на другій хвилині кидок Віталія Ляльки з лівого кола вкидання скорегував Олександр Костиков, відкривши тим самим рахунок.
А всього за дві хвилини забив вже Віталій Лялька, скориставшись тим, що Власенко відбив ігровий снаряд перед собою після кидка Дмитра Ігнатенка.
Після цього тиск донеччан не припинився, що і вилилося в кінці кінців в третій гол - на цей раз його створила перша ланка «Донбасу»: Мазур віддав на Коренчука, а Ілля майстерно відпасував Івана Савченка, який і переправив шайбу повз Власенка.
Коли ж до кінця першого періоду залишалося трохи більше трьох хвилин, «Донбас» реалізував ще й більшість - Іван Савченко допоміг Віталію Ляльці оформити дубль.
Набагато активніше «містяни» діяли у другому періоді, гол проте знову забили донеччани - Вадим Мазур зловив рикошет після сейву Микити Петленка, що вийшов на заміну.
Втім, вже в наступній атаці команда Олександра Савицького змогла розмочити Богдана Дяченка: відзначився Гліб Кривошапкін.
Заключний відрізок зустрічі пройшов за обопільних випадах команд, проте змінити рахунок на табло так нікому і не вдалося.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
«Кременчук» - «Донбас» 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)