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    Українська хокейна ліга. «Донбас» впевнено переграв «Кременчук»

    24 листопада відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею
    У єдиному матчі дня в УХЛ донецький «Донбас» впевнено переграв «Кременчук». Про це повідомляє прес-служба української хокейної ліги. Старт поєдинку вийшов дуже насиченим на події - вже на другій хвилині кидок Віталія Ляльки з лівого кола вкидання скорегував Олександр Костиков, відкривши тим самим рахунок. А всього за дві
    • 24 Листопада, 20:46
    • Розсилка

    24 листопада відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею

    У єдиному матчі дня в УХЛ донецький «Донбас» впевнено переграв «Кременчук».

    Про це повідомляє прес-служба української хокейної ліги.

    Старт поєдинку вийшов дуже насиченим на події - вже на другій хвилині кидок Віталія Ляльки з лівого кола вкидання скорегував Олександр Костиков, відкривши тим самим рахунок.

    А всього за дві хвилини забив вже Віталій Лялька, скориставшись тим, що Власенко відбив ігровий снаряд перед собою після кидка Дмитра Ігнатенка.

    Після цього тиск донеччан не припинився, що і вилилося в кінці кінців в третій гол - на цей раз його створила перша ланка «Донбасу»: Мазур віддав на Коренчука, а Ілля майстерно відпасував Івана Савченка, який і переправив шайбу повз Власенка.

    Коли ж до кінця першого періоду залишалося трохи більше трьох хвилин, «Донбас» реалізував ще й більшість - Іван Савченко допоміг Віталію Ляльці оформити дубль.

    Набагато активніше «містяни» діяли у другому періоді, гол проте знову забили донеччани - Вадим Мазур зловив рикошет після сейву Микити Петленка, що вийшов на заміну.

    Втім, вже в наступній атаці команда Олександра Савицького змогла розмочити Богдана Дяченка: відзначився Гліб Кривошапкін.

    Заключний відрізок зустрічі пройшов за обопільних випадах команд, проте змінити рахунок на табло так нікому і не вдалося.

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Кременчук» - «Донбас» 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)

    чемпіонат України хокей
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