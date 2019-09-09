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    Українська колекція в Угорщині: золото Веняєва і Радівілова, дев’ять нагород загалом (відео)

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    Олег Верняєв вражає стабільністю - Українська колекція в Угорщині: золото Веняєва і Радівілова, дев’ять нагород загалом (відео)
    Олег Верняєв вражає стабільністю
    НОК України

    Українська спортивна гімнастика зміцнює позиції

    Українські гімнасти здобули дев’ять нагород на етапі Кубка світового виклику FIG в Угорщині: дві золоті, чотири срібні та три бронзові.

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    Змагання відбувалися в угорському місті Сомбатхей 7-8 вересня.

    У перший день змагань українські гімнасти здобули п’ять нагород. Ігор Радівілов здобув золото у вправах на кільцях, Олег Верняєв - срібло на коні та у вільних вправах, де компанію на п'єдесталі, ставши третім, йому склав Петро Пахнюк. Ангеліна Радівілова показала третій результат в опорному стрибку.

    У другий день Кубка світового виклику на рахунку українців було ще одне золото, два срібла і одна бронза. Олег Верняєв підтвердив чемпіонський клас на брусах, де разом з ним на п'єдестал (на другу сходинку) зійшов Петро Пахнюк. Петро також показав другий результат на поперечині. Бронза у вільних вправах дісталася Ангеліни Радівіловій.

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